La Municipalidad de General Pueyrredon rescató este jueves a dos perros galgos que se encontraban en condiciones inadecuadas de habitabilidad en una vivienda del barrio San Patricio.

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El procedimiento se realizó en una casa ubicada en María Remedios del Valle, calle 433, esquina calle 22, luego de denuncias efectuadas por vecinos de la zona. Al llegar al lugar, personal de la División de Inspectoría y Maltrato de Zoonosis constató que se trataba de un macho y una hembra que presentaban bajo peso corporal y parasitosis externa. Además, uno de los animales tenía lesiones externas visibles.

Del operativo también participó personal policial de la Comisaría 13, con intervención de la Unidad Fiscal N° 6, a cargo de la fiscal Romina Díaz.

Tras ser retirados del domicilio, ambos perros recibieron una evaluación clínica veterinaria y fueron derivados a hogares de tránsito, donde permanecerán mientras avanza el caso y hasta que puedan ser dados en adopción.

Desde el Municipio señalaron que la intervención continúa y recordaron que, ante situaciones de presunto maltrato animal, los vecinos deben realizar primero una denuncia penal en una comisaría o a través del correo [email protected]. Luego, con el número de la Investigación Penal Preparatoria o los datos de la causa, se debe completar el formulario de denuncias de Zoonosis.

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También se encuentra abierta la inscripción para aquellas personas interesadas en convertirse en hogares de tránsito o adoptar animales rescatados.

La normativa municipal establece que quienes tengan mascotas deben garantizarles condiciones adecuadas de higiene, seguridad y bienestar, además de brindarles agua, alimentación, alojamiento y atención necesaria. También prohíbe mantener a los animales de manera habitual en balcones, terrazas, vehículos o espacios sin ventilación o que puedan afectar su salud.