Octubre es un mes marcado en rojo para muchos rescatistas y proteccionistas de animales. Con la proximidad de Halloween y otras fechas asociadas popularmente a rituales y prácticas esotéricas, algunos refugios deciden suspender o restringir temporalmente las adopciones de gatos ante el temor de que detrás de un supuesto adoptante exista una intención mucho más oscura: utilizar al animal en un sacrificio.

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La precaución se concentra especialmente sobre los gatos negros y, en algunos casos, también sobre los blancos. Durante estas semanas circulan advertencias entre rescatistas para no entregar animales sin referencias, entrevistas previas, conocimiento del domicilio y seguimiento posterior.

Entre los temores expresados históricamente por sectores proteccionistas aparecen los rituales esotéricos, prácticas de brujería y también ceremonias atribuidas a determinados grupos vinculados a cultos como la Umbanda. La preocupación es que personas que buscan animales para este tipo de prácticas recurran a publicaciones de adopción para conseguirlos gratuitamente y sin despertar sospechas.

La proximidad del 31 de octubre incrementa las alertas. El gato negro arrastra desde hace siglos una asociación con la brujería, el ocultismo y diferentes supersticiones, lo que explica que sea uno de los animales sobre los que se concentran las mayores precauciones durante esta época.

El temor no queda únicamente reducido a mensajes que circulan por redes sociales. En distintos lugares se han adoptado medidas preventivas para evitar que los animales puedan terminar en manos equivocadas. En 2025, por ejemplo, el Ayuntamiento de Terrassa, en España, suspendió temporalmente las adopciones de gatos negros durante las semanas próximas a Halloween ante el posible riesgo de que fueran utilizados con fines rituales.

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Por eso, para algunos rescatistas octubre directamente deja de ser un mes para entregar gatos. Otros mantienen abiertas las adopciones, pero multiplican los controles: solicitan datos personales, referencias, fotografías del futuro hogar, entrevistas y mantienen contacto con la familia después de la entrega.

La preocupación también alcanza a los animales que tienen acceso al exterior. Durante estas fechas, una de las recomendaciones habituales es mantener a los gatos dentro de las viviendas, especialmente durante la noche, y extremar los cuidados para evitar pérdidas, robos o situaciones de maltrato.

No obstante, las advertencias preventivas no significan que todos los casos denunciados en redes sociales estén comprobados ni que pueda atribuirse el sacrificio de gatos de manera general a una religión determinada. Para los proteccionistas, el punto central es otro: ante la imposibilidad de conocer de antemano las verdaderas intenciones de cada solicitante, prefieren extremar las medidas antes que exponer a un animal.

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Así, mientras para buena parte de la sociedad octubre significa disfraces, Halloween y celebraciones, para muchos rescatistas representa semanas de máxima precaución. Una adopción puede esperar; garantizar que un gato no termine convertido en víctima de un ritual o de un acto de crueldad es la prioridad.