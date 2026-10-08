Un grave caso de violencia de género y maltrato animal conmociona a la localidad de Apolinario Saravia, en Salta, donde un hombre de 27 años fue imputado por presuntamente amenazar de muerte a su pareja con un cuchillo y provocar la muerte del perro de la mujer.

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El primer episodio ocurrió durante la madrugada del lunes 5 de octubre, en una vivienda del barrio Asentamiento de Ferrocarril. Según la denuncia, el acusado llegó al domicilio bajo los efectos del alcohol y comenzó a intimidar a su pareja. En medio de la situación, tomó un cuchillo que estaba sobre una mesa y lo apuntó hacia ella mientras la amenazaba de muerte.

Sin embargo, la violencia no terminó allí. De acuerdo con la investigación, al día siguiente el hombre habría utilizado una soga para atar al perro de su pareja a un árbol, dejándolo suspendido hasta provocarle la muerte.

Tras lo ocurrido, la mujer amplió su denuncia y entregó a las autoridades un video del episodio. Las imágenes fueron examinadas por personal policial e incorporadas al expediente como parte de las pruebas reunidas.

La causa quedó a cargo del fiscal penal 2 de Anta, César Arturo Saravia, quien imputó provisionalmente al sospechoso por los delitos de amenazas con arma blanca y actos de crueldad animal, en concurso real.

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Luego de la audiencia de imputación, la Fiscalía solicitó que el acusado permanezca detenido mientras continúa la investigación.

El caso reúne dos hechos de violencia investigados por la Justicia: las amenazas contra la mujer y la muerte de su mascota. Ambos forman parte de la acusación penal que deberá resolverse a partir de las pruebas incorporadas a la causa.