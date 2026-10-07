Qué perros pueden tener más dificultades para vivir en departamentos
La falta de patio no determina por sí sola si un perro puede vivir bien en un departamento. El nivel de energía, la necesidad de ejercicio, el carácter, la edad y el tiempo que permanece solo son factores decisivos para una buena adaptación.
En Mar del Plata, donde una parte importante de la población vive en edificios o viviendas sin grandes espacios exteriores, elegir un perro únicamente por su tamaño puede ser un error. Un ejemplar pequeño y muy activo puede necesitar más ejercicio y estimulación que otro de mayor porte y temperamento tranquilo.
Entre las razas que suelen presentar más dificultades en departamentos aparece el Border Collie, un perro de pastoreo con una enorme necesidad de actividad física y mental. No suele ser suficiente con paseos cortos: requiere juegos, entrenamiento y tareas que lo mantengan estimulado.
El Husky Siberiano también puede resultar exigente para este tipo de vivienda. Es una raza desarrollada para recorrer largas distancias, con mucha energía y una fuerte necesidad de ejercicio diario. Si pasa demasiado tiempo sin actividad, puede aburrirse y desarrollar conductas destructivas.
Algo similar ocurre con el Pastor Belga Malinois, el Pastor Australiano, el Dálmata, el Vizsla o el Jack Russell Terrier. En general, son perros muy activos, inteligentes y demandantes, que necesitan rutinas intensas de movimiento y estimulación.
Sin embargo, el tamaño no siempre es el principal problema. Algunas razas grandes pueden adaptarse correctamente a un departamento si tienen un carácter tranquilo y realizan suficientes paseos. En cambio, perros más pequeños como el Beagle o ciertos terriers pueden generar mayores desafíos por su tendencia a ladrar, seguir olores o mantenerse constantemente activos.
Otro factor clave es el tiempo que el animal permanece solo. Un perro que pasa muchas horas sin compañía, ejercicio o estímulos puede sufrir estrés, ansiedad o aburrimiento, independientemente de su raza.
Por eso, para quienes viven en departamentos, la recomendación es analizar la rutina cotidiana antes de incorporar una mascota. La cantidad y calidad de los paseos, el acceso a espacios abiertos, los juegos de olfato, el entrenamiento y la socialización suelen ser más importantes que los metros cuadrados del hogar.
También conviene considerar la edad y el temperamento individual. Un perro adulto y tranquilo puede adaptarse mejor que un cachorro muy activo, incluso cuando pertenezcan a la misma raza.
En definitiva, no existen razas automáticamente incompatibles con un departamento, pero sí perros con necesidades que pueden resultar difíciles de cubrir en espacios reducidos. Antes de adoptar o comprar, lo más importante es evaluar si la familia puede ofrecerle el tiempo, la actividad y la atención que necesita.