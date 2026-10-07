En Mar del Plata, donde una parte importante de la población vive en edificios o viviendas sin grandes espacios exteriores, elegir un perro únicamente por su tamaño puede ser un error. Un ejemplar pequeño y muy activo puede necesitar más ejercicio y estimulación que otro de mayor porte y temperamento tranquilo.

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Entre las razas que suelen presentar más dificultades en departamentos aparece el Border Collie, un perro de pastoreo con una enorme necesidad de actividad física y mental. No suele ser suficiente con paseos cortos: requiere juegos, entrenamiento y tareas que lo mantengan estimulado.

El Husky Siberiano también puede resultar exigente para este tipo de vivienda. Es una raza desarrollada para recorrer largas distancias, con mucha energía y una fuerte necesidad de ejercicio diario. Si pasa demasiado tiempo sin actividad, puede aburrirse y desarrollar conductas destructivas.

Algo similar ocurre con el Pastor Belga Malinois, el Pastor Australiano, el Dálmata, el Vizsla o el Jack Russell Terrier. En general, son perros muy activos, inteligentes y demandantes, que necesitan rutinas intensas de movimiento y estimulación.

Sin embargo, el tamaño no siempre es el principal problema. Algunas razas grandes pueden adaptarse correctamente a un departamento si tienen un carácter tranquilo y realizan suficientes paseos. En cambio, perros más pequeños como el Beagle o ciertos terriers pueden generar mayores desafíos por su tendencia a ladrar, seguir olores o mantenerse constantemente activos.

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Otro factor clave es el tiempo que el animal permanece solo. Un perro que pasa muchas horas sin compañía, ejercicio o estímulos puede sufrir estrés, ansiedad o aburrimiento, independientemente de su raza.

Por eso, para quienes viven en departamentos, la recomendación es analizar la rutina cotidiana antes de incorporar una mascota. La cantidad y calidad de los paseos, el acceso a espacios abiertos, los juegos de olfato, el entrenamiento y la socialización suelen ser más importantes que los metros cuadrados del hogar.

También conviene considerar la edad y el temperamento individual. Un perro adulto y tranquilo puede adaptarse mejor que un cachorro muy activo, incluso cuando pertenezcan a la misma raza.

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En definitiva, no existen razas automáticamente incompatibles con un departamento, pero sí perros con necesidades que pueden resultar difíciles de cubrir en espacios reducidos. Antes de adoptar o comprar, lo más importante es evaluar si la familia puede ofrecerle el tiempo, la actividad y la atención que necesita.

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