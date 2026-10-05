Un vecino de Nordelta le disparó a carpinchos y fue denunciado por maltrato animal
El hecho ocurrió el 17 de noviembre en el barrio Los Alisos cuando el hombre fue grabado cometiendo el hecho.
Un hombre fue grabado mientras les disparaba a un grupo de carpinchos en un barrio de Nordelta el pasado 17 de septiembre. Las imágenes causaron un fuerte revuelo en redes sociales y días después fue presentada una denuncia en la justicia.
La presentación fue realizada por la Asociación Vecinal Nordelta ante la Unidad de Instrucción N°1, el vecino fue identificado como Sebastián Favre de 49 años, y en la denuncia señalaron que efectuaba disparos para ahuyentar a los animales del patio de su jardín.
En las filmaciones se muestra a este hombre de 49 años, en pijama mientras les dispara los carpinchos. Tras la denuncia, la Policía llevó a cabo una serie de allanamientos en el barrio Los Alisos, y dio con el domicilio del denunciado, donde se encontró un arma de aire comprimido y también el mismo pantalón pijama que se lo vio utilizando en la filmación. Aunque el hombre solo fue notificado por las autoridades durante el procedimiento por maltrato animal y no se encuentra privado de libertad.
Tras conocerse la denuncia la Asociación Vecinal Nordelta publicó un comunicado donde expresó su repudio y accionar inmediato tras el hecho.
“Desde NORDELTA SA repudiamos categóricamente este hecho. Somos una Ciudad que elije la convivencia armónica con el ecosistema y el respeto por la vida silvestre. El accionar de este vecino no representa el espíritu de nuestra comunidad”, expresaron.
Y agregaron: "El uso de armas en zonas residenciales implica un peligro inadmisible para la integridad y la tranquilidad del resto de los vecinos”.
Por último en el comunicado destacaron: "Se ha aportado a la Justicia la totalidad del material y la información disponibles y se seguirá colaborando como es habitual. La protección de nuestra biodiversidad y la seguridad de cada vecino son prioridades innegociables”.