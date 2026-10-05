Un hombre fue grabado mientras les disparaba a un grupo de carpinchos en un barrio de Nordelta el pasado 17 de septiembre. Las imágenes causaron un fuerte revuelo en redes sociales y días después fue presentada una denuncia en la justicia.

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La presentación fue realizada por la Asociación Vecinal Nordelta ante la Unidad de Instrucción N°1, el vecino fue identificado como Sebastián Favre de 49 años, y en la denuncia señalaron que efectuaba disparos para ahuyentar a los animales del patio de su jardín.

En las filmaciones se muestra a este hombre de 49 años, en pijama mientras les dispara los carpinchos. Tras la denuncia, la Policía llevó a cabo una serie de allanamientos en el barrio Los Alisos, y dio con el domicilio del denunciado, donde se encontró un arma de aire comprimido y también el mismo pantalón pijama que se lo vio utilizando en la filmación. Aunque el hombre solo fue notificado por las autoridades durante el procedimiento por maltrato animal y no se encuentra privado de libertad.

Tras conocerse la denuncia la Asociación Vecinal Nordelta publicó un comunicado donde expresó su repudio y accionar inmediato tras el hecho.

“Desde NORDELTA SA repudiamos categóricamente este hecho. Somos una Ciudad que elije la convivencia armónica con el ecosistema y el respeto por la vida silvestre. El accionar de este vecino no representa el espíritu de nuestra comunidad”, expresaron.

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Y agregaron: "El uso de armas en zonas residenciales implica un peligro inadmisible para la integridad y la tranquilidad del resto de los vecinos”.

Por último en el comunicado destacaron: "Se ha aportado a la Justicia la totalidad del material y la información disponibles y se seguirá colaborando como es habitual. La protección de nuestra biodiversidad y la seguridad de cada vecino son prioridades innegociables”.

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