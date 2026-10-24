Una grave denuncia por presuntos episodios reiterados de maltrato animal generó conmoción entre los vecinos del Barrio Marítimo, en Berazategui. Un joven de 26 años fue señalado como supuesto responsable de atacar y matar perros y gatos que circulan por las calles de la zona, una situación que provocó temor entre los residentes y motivó un reclamo ante la Justicia.

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Según los testimonios de los habitantes del barrio, el acusado recorrería distintas calles buscando animales que se encuentran fuera de sus viviendas, tanto mascotas con propietarios como perros y gatos comunitarios que reciben alimento y cuidados de los vecinos.

Uno de los episodios más estremecedores ocurrió el pasado 15 de octubre, cuando una gata conocida como Micha fue encontrada muerta en inmediaciones de la calle 135, entre 53 y 54, a la altura del monoblock 29.

El animal era cuidado por distintas familias del sector y su muerte provocó una fuerte reacción en la comunidad. De acuerdo con la denuncia difundida por una vecina identificada como Ludmila, el joven señalado habría golpeado a la gata con un palo y posteriormente colocado su cuerpo dentro de una bolsa, que guardó en una mochila antes de dejarla en la vivienda de otra residente.

La denunciante también aseguró que el mismo hombre estaría involucrado en la muerte reciente de otros dos animales y que, aproximadamente un mes atrás, habría atacado a un cachorro y a otro gato. Estas acusaciones deberán ser investigadas para determinar las circunstancias de los hechos y las eventuales responsabilidades.

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El temor entre los vecinos se intensificó ante la posibilidad de que los ataques continúen. En declaraciones, Ludmila explicó que muchas familias están preocupadas por la seguridad de sus mascotas y que algunos residentes evitan confrontar al denunciado.

“La verdad que todos están preocupados. Todos tienen muchos animalitos que salen a la calle y, básicamente, lo que hace esta persona es ir por todo el barrio, o a 10 cuadras, y buscar animales por ahí que lamentablemente están en la calle”, relató.

Según los testimonios reunidos, el presunto agresor utilizaría distintos elementos para provocar lesiones, entre ellos un palo y un objeto cortante que todavía no pudo ser identificado con precisión.

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La preocupación también se relaciona con otros episodios de inseguridad que algunos vecinos atribuyen al mismo joven. En ese sentido, Ludmila sostuvo que varias personas prefieren no intervenir directamente por temor a posibles represalias.

Frente a esta situación, la denuncia fue presentada ante la Fiscalía N° 2 de Berazategui, aunque la mujer aseguró que los episodios continuaron después de acudir a la Justicia.

“Yo realicé la denuncia el mismo día que sucedió uno de los ataques, pero ya hubo otros ataques en estos días. Está a cargo de la Fiscalía 2 de Berazategui. Pero bueno, por el momento no tuve muchas respuestas”, manifestó.

Ante la gravedad de las acusaciones, los habitantes del Barrio Marítimo también organizaron una concentración en el Paseo de la Memoria, ubicado en el Cruce Varela, para exigir avances en la investigación y medidas que permitan proteger a los animales de la zona.

En Argentina, la Ley Nacional 14.346 establece penas de entre 15 días y un año de prisión para quienes cometan actos de maltrato o crueldad contra los animales. La normativa contempla conductas como provocar sufrimiento innecesario, torturar o causar la muerte mediante actos de ensañamiento.

Además, se trata de un delito de acción pública, por lo que cualquier persona puede realizar una denuncia gratuita ante una comisaría, fiscalía o juzgado.

Mientras esperan una respuesta judicial, los vecinos insisten en la necesidad de esclarecer las muertes denunciadas, determinar las responsabilidades correspondientes y evitar que se produzcan nuevos ataques contra los animales del barrio.