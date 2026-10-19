Chimango tiene apenas siete meses y ya atravesó una situación que pudo haberle costado la vida. El pequeño perro fue encontrado sobre la ruta 2 después de haber sido atropellado y abandonado. Afortunadamente, logró sobrevivir y ahora busca una familia que le brinde el cariño y los cuidados que merece.

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Su historia llegó a la sección Mascotas de El Marplatense a través de un vecino del barrio Alfar, quien compartió su caso con la intención de darle mayor difusión y ayudar a encontrarle un hogar definitivo.

Como consecuencia del accidente, Chimango sufrió una fractura en una de sus patas. Sin embargo, quienes impulsan su adopción aseguran que, debido a su corta edad, tiene un pronóstico favorable y buenas posibilidades de recuperación.

A pesar de lo que le tocó vivir, el cachorro conserva un carácter cariñoso y noble. Según detallaron en la publicación difundida para encontrarle una familia, también es independiente, puede dormir solo sin inconvenientes y su lesión no representa un impedimento para desenvolverse en su vida cotidiana.

Actualmente, Chimango se encuentra en adopción responsable y necesita una familia dispuesta a acompañarlo durante su recuperación y brindarle un hogar seguro.

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Además, quienes llevan adelante la búsqueda informaron que existe la posibilidad de coordinar su traslado sin compromiso dentro de Mar del Plata, lo que amplía sus oportunidades de encontrar adoptantes.

Las personas interesadas en adoptar a Chimango pueden comunicarse al 11 3897-4872 para recibir más información y conocer las condiciones de adopción.

Después de haber sobrevivido al abandono y a un accidente en la ruta, este pequeño cachorro espera que su historia tenga un nuevo comienzo, esta vez rodeado de afecto y protección.

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