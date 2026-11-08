Desde hace casi 15 años, Alejandra Pizzolo se ocupa de alimentar, rescatar y cuidar a perros que viven en la costa de Mar del Plata. Trabaja en el Casino Central y, además de sus responsabilidades laborales, dedica tiempo y recursos a mejorar las condiciones de vida de numerosos animales que necesitan asistencia.

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Su tarea incluye alimentación, castraciones, vacunación y atención veterinaria, además de la búsqueda de hogares de tránsito y guarderías para aquellos perros que requieren cuidados especiales. Como parte de su trabajo, identifica a los animales de la zona con una cinta roja, que permite reconocerlos si se alejan o se pierden.

Entre los casos que acompaña se encuentra Rulo, un perro con diabetes muy conocido en el centro de la ciudad, que solía permanecer en las inmediaciones de una iglesia evangélica ubicada en Luro e Independencia. Actualmente, el animal se encuentra en una guardería bajo su cuidado.

A lo largo de estos años, Alejandra también logró retirar de la calle a numerosos perros que permanecían en la costa, consiguiendo espacios de tránsito y alojamiento para garantizarles mejores condiciones de vida.

Sin embargo, los gastos que implica sostener esta tarea solidaria representan un desafío cada vez mayor. Por ese motivo, decidió organizar una actividad para recaudar fondos y continuar con los rescates.

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“En este momento tan complicado necesito ayuda y difusión para poder seguir rescatando”, expresó al compartir su historia a El Marplatense.

El encuentro se realizará el sábado 14 de noviembre, a partir de las 14, en la Sociedad de Fomento Villa Primera, ubicada en Don Bosco 655, Mar del Plata.

La propuesta, denominada Enfit Dance, incluirá una clase especial de zumba a cargo del instructor Enzo Manippa, además de una feria americana. La actividad tendrá un valor de 10.000 pesos y lo recaudado estará destinado a colaborar con los perros asistidos por Alejandra.

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Bajo la consigna “Bailá, disfrutá y ayudá”, la iniciativa busca reunir a vecinos interesados en participar de una tarde recreativa y, al mismo tiempo, contribuir con una causa que lleva casi una década y media de trabajo voluntario.

Quienes deseen obtener más información o colaborar pueden comunicarse al 2236192192 o a través de Instagram, en @en.fit.dance.

