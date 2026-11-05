Un fallo judicial en Mar del Plata condenó a una veterinaria a pagar 17 millones de pesos a la dueña de una perra que murió luego de ser sedada para recibir un baño. La resolución consideró que el establecimiento incumplió su obligación de garantizar la seguridad del animal mientras se encontraba bajo su cuidado.

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El caso se originó cuando la propietaria llevó a su mascota a una veterinaria para realizarle un procedimiento de higiene. Durante la atención, la perra fue sedada y posteriormente falleció, lo que derivó en un reclamo judicial para determinar la responsabilidad del establecimiento.

La Justicia marplatense concluyó que existió un incumplimiento del deber de seguridad, una obligación que exige a los prestadores de servicios adoptar las medidas necesarias para proteger a los animales que reciben atención.

Como consecuencia, se estableció una indemnización de 17 millones de pesos a favor de la propietaria, en una resolución que pone el foco en la responsabilidad de los establecimientos veterinarios frente a los daños que puedan producirse durante sus prestaciones.

La perra se llamaba Juanita, era una bulldog francés de siete años y murió el 17 de enero de 2023, después de ingresar a un establecimiento de la avenida Constitución. La sentencia fue dictada el 7 de abril de 2026 por el juez Bernardo Diez, del Juzgado Civil y Comercial N.º 12.

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La investigación incorporó una necropsia que detectó lesiones traumáticas en el cuello y la cabeza. El magistrado consideró que el fallecimiento estuvo relacionado con un manejo inadecuado del animal durante el lavado y descartó que las características propias de su raza fueran la causa determinante.

Por su parte, los responsables del establecimiento negaron haber suministrado sedantes y sostuvieron que la perra sufrió una descompensación repentina. Sin embargo, esos argumentos no modificaron la decisión judicial.

Del monto total de $17.164.000, 15 millones corresponden al daño moral sufrido por la dueña. La indemnización también contempla el valor del animal, gastos veterinarios y tratamiento psicológico.

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Además, el juez dispuso enviar los antecedentes al Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires para evaluar posibles responsabilidades profesionales.

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