Un perro que se encontraba en estado crítico de salud, con desnutrición severa y signos de maltrato y abandono, fue rescatado este jueves durante un operativo realizado en una vivienda del barrio Las Heras, en Mar del Plata.

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El procedimiento se llevó adelante en Eduardo Peralta Ramos al 2400, luego de que vecinos de la zona denunciaran las condiciones en las que se encontraba el animal. A partir de esta situación, intervino personal de la División de Inspectoría y Maltrato de Zoonosis municipal junto con efectivos de la Policía Ecológica, por disposición de la UFI N° 6, a cargo de la fiscal Romina Díaz.

Debido a la gravedad de su estado, el perro recibió atención veterinaria de emergencia, que incluyó hidratación y la administración de un complejo vitamínico como primera asistencia. Además, será sometido a una evaluación clínica para determinar su estado general de salud y los cuidados que necesita.

Actualmente, el animal permanece bajo el cuidado de un hogar de tránsito, donde continuará su recuperación hasta que esté en condiciones de avanzar hacia una adopción responsable.

Durante el procedimiento, se labraron tres actas de infracción por incumplimientos a la Ordenanza Municipal N° 22.031, que regula la tenencia responsable de mascotas. Las faltas detectadas estuvieron relacionadas con la presencia de un perro suelto, el mantenimiento de un animal en una terraza y las condiciones de maltrato en las que se encontraba el ejemplar rescatado.

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Desde el Municipio recordaron que los vecinos que detecten situaciones de maltrato animal deben realizar una denuncia penal en la comisaría más cercana o mediante el correo [email protected], aportando la mayor cantidad de información posible.

Una vez realizada la presentación, con el número de Investigación Penal Preparatoria (IPP) o los datos de la causa, deberán completar el formulario disponible en https://formularios.mardelplata.gob.ar/?id=964 para solicitar la intervención de Zoonosis.

Por otra parte, quienes deseen ofrecerse como hogar de tránsito o adoptar animales rescatados pueden inscribirse a través de https://bit.ly/Transitoparaadopcion.

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La normativa municipal establece que los responsables de mascotas deben garantizarles alimentación, agua limpia, atención sanitaria y un espacio adecuado para su bienestar. Además, prohíbe mantener animales de manera habitual en balcones, terrazas, vehículos o lugares que no reúnan las condiciones necesarias para su salud y seguridad.