El vínculo entre las personas y sus mascotas comienza a encontrar un nuevo espacio dentro de los cementerios tradicionales. En España, el cementerio de Roques Blanques, situado en el entorno natural del Parque de Collserola, en Barcelona, incorporó una alternativa que permite que las cenizas de los animales de compañía descansen junto a las de sus dueños.

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La propuesta representa un cambio en la manera de concebir los espacios funerarios, históricamente destinados exclusivamente a los seres humanos. A través de esta iniciativa, se busca dar respuesta a una realidad cada vez más extendida: las mascotas son consideradas integrantes de la familia y su pérdida puede provocar un duelo tan profundo como el de cualquier otro ser querido.

El servicio contempla la posibilidad de compartir un espacio de descanso definitivo, aunque no implica el entierro de los cuerpos de los animales. La modalidad está orientada a las cenizas de mascotas que hayan sido previamente cremadas.

Para acceder a esta posibilidad, es necesario que al menos una persona ya se encuentre enterrada en la sepultura, contar con la autorización de su titular y presentar la documentación correspondiente a la cremación del animal.

La iniciativa ya registró sus primeros casos, con las cenizas de dos perros depositadas en sepulturas familiares, marcando un precedente en los servicios funerarios del país.

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Además, el cementerio impulsa el denominado Bosque de las Huellas, un espacio especialmente destinado a las cenizas de mascotas, integrado en el entorno natural de Collserola y pensado para ofrecer a las familias un lugar de recuerdo y despedida.

La medida también pone de manifiesto una transformación cultural en torno a la muerte y al duelo. Durante décadas, la despedida de una mascota estuvo limitada principalmente a cementerios especializados o a la conservación de sus cenizas en el hogar. Ahora, la posibilidad de integrarlas en un cementerio convencional abre una nueva perspectiva sobre las formas de recordar a quienes acompañaron una parte importante de la vida.

El caso de Roques Blanques vuelve a instalar el debate sobre el lugar que ocupan los animales en las familias y sobre la necesidad de adaptar los servicios funerarios a nuevas sensibilidades sociales.

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Con esta medida, España se suma a experiencias similares desarrolladas en ciudades como Milán, en Italia, y São Paulo, en Brasil, donde también se han impulsado alternativas para que las personas y sus animales de compañía puedan compartir un lugar de descanso definitivo.