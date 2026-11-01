Los quirófanos móviles continúan recorriendo los barrios de Mar del Plata, con jornadas de castración gratuita para perros y gatos, aunque previamente se brindaran charlas sobre la tenencia responsable de las mascotas.

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Desde el lunes hasta el viernes, comenzará a funcionar un quirófano móvil en la Sociedad de Fomento Bosque Alegre, ubicado en Los Eucaliptus 642, y quienes deseen llevar a sus mascotas a ese punto, deberán de estar presentes antes de las 8:00.

En la misma franja de días y hora, se ubicará el otro quirófano en la Asociación de Fomento Barrio San Jacinto, situada en Calle 2 BIS entre 431 y 433.

Las castraciones en todas las sedes serán por orden de llegada y sin turno previo. Para garantizar la accesibilidad del servicio se admitirá un solo animal por persona, y se realizarán 15 castraciones por sede.

Para conocer los requisitos y el cronograma de la próxima semana, los interesados deberán ingresar en mardelplata.gob.ar/castracionesdeanimales.

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Por su parte, el servicio de vacunación antirrábica de mascotas estará presente en la sede de Zoonosis, tanto en Hernandarias 10200, como en Canesa esquina Guanahani, de lunes a sábados en el horario de 8:00 a 13:00.

A su vez, la vacunación se estará realizando este jueves de 10:00 a 12:00 en la Sociedad de Fomento Bosque Alegre (Los Eucaliptus 642) y el viernes, durante el mismo horario en el CEB Sagrado Corazón (Calle 509 y 10 bis del Barrio Mar y Sol), como así también de lunes a jueves en la Delegación de Batán de (Av. Centenario y 155), de 10:00 a 12:00.

La vacunación será para todos los animales mayores de tres meses, y no se les aplicará a hembras preñadas o en lactancia. Todos los perros deben concurrir de forma obligatoria a los puestos de vacunación con correa, collar y el agregado de bozal para aquellas razas y sus cruzas de los denominados perros potencialmente peligrosos.

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Y en cuanto a los felinos, deben concurrir en transportadoras, mochilas o bolsos, y no deberán estar sueltos, o en cajas, a fin de prevenir posibles escapes.

Por otro lado, la Secretaría de Salud municipal, recuerda que se pueden gestionar los turnos de castración de perros y gatos de forma online para la sede de Zoonosis y Bienestar Animal, en Canesa y Guanahani, a través de la plataforma web MDQ Digital, mdqdigital.mardelplata.gob.ar

El sistema, el cual se renueva los jueves cada 14 días, permite seleccionar la fecha disponible, descargar las recomendaciones pre y postquirúrgicas y gestionar la asistencia. Se podrá solicitar un solo turno por persona cada 60 días, ya sea para perros o gatos.

La próxima turnera se abrirá desde este jueves 5 y, la siguiente será a partir del jueves 19 de este mes.

Con el objetivo de optimizar la asignación de los cupos, la plataforma enviará un recordatorio por correo electrónico 48 horas antes de la cita. En caso de no poder concurrir, se solicita cancelar el turno desde el mismo sistema con hasta 24 horas de anticipación. Toda la información está disponible en www.mardelplata.gob.ar/turnoscastraciones