La Asociación Protectora de Animales de Chascomús (APACH) anunció que pondrá fin a sus actividades después de 18 años dedicados al rescate, la recuperación y la adopción de animales abandonados. La decisión responde a la falta de recursos humanos, la creciente demanda de asistencia y el desgaste acumulado por quienes sostuvieron el trabajo voluntario durante casi dos décadas.

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Fundada en 2008, la entidad se convirtió en un espacio de referencia para la protección animal en la localidad bonaerense. A lo largo de su trayectoria, cientos de perros y gatos recibieron atención veterinaria, tratamientos, castraciones y la posibilidad de encontrar un hogar definitivo gracias al compromiso de sus integrantes y colaboradores.

Sin embargo, la continuidad de estas tareas se volvió insostenible. Desde la organización explicaron que actualmente queda un grupo muy reducido de voluntarios, que debe afrontar una cantidad de solicitudes de ayuda cada vez más difícil de atender.

A esta situación se suma el agotamiento físico y emocional de quienes dedican su tiempo a los rescates, así como la falta de acompañamiento institucional. En su comunicado, APACH cuestionó la ausencia de respuestas del Estado frente a los planteos realizados durante distintas gestiones políticas.

La entidad describió el cierre como una determinación dolorosa, tomada después de evaluar las dificultades para garantizar la continuidad de su labor. También recordó las experiencias que marcaron su historia, desde animales que lograron recuperarse y fueron adoptados hasta aquellos que, pese a los esfuerzos realizados, no pudieron sobrevivir.

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El cierre no implicará abandonar a los animales que permanecen bajo su responsabilidad. La asociación confirmó que dejará de incorporar nuevos casos, pero continuará brindando cuidados y difundiendo las adopciones pendientes hasta que todos encuentren una familia.

Durante esta última etapa también seguirá funcionando la feria americana, una de las iniciativas destinadas a sostener económicamente la tarea solidaria. En cambio, se dará de baja el sistema de socios y su correspondiente cobranza.

La noticia representa un golpe para el proteccionismo animal de Chascomús, donde el trabajo de las organizaciones voluntarias resulta fundamental para atender situaciones de abandono, maltrato y vulnerabilidad.

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Antes de finalizar sus actividades, APACH agradeció a las personas que colaboraron durante estos años, a las familias adoptantes y a quienes aportaron tiempo, recursos o acompañamiento para sostener los rescates.

El mensaje de despedida dejó una reflexión sobre las dificultades que enfrentan quienes trabajan por el bienestar animal sin contar con recursos suficientes: “Porque dejar de poder no significa dejar de querer”.

Así, después de casi dos décadas de compromiso, la protectora inicia su etapa final con una prioridad: garantizar que los animales que todavía dependen de ella puedan acceder a un hogar seguro antes de cerrar definitivamente sus puertas.

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