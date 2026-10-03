Más de 2400 alumnos de Mar del Plata participaron durante 2026 de las charlas de educación ambiental que lleva adelante el Programa PREVENIR, desarrollado por el Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR). En lo que va del año, la iniciativa realizó 264 disertaciones en escuelas sobre distintas temáticas vinculadas con el cuidado del ambiente y la prevención.

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Las jornadas están destinadas a estudiantes de establecimientos educativos y buscan generar conocimientos y hábitos relacionados con el cuidado del entorno. Entre los principales temas se encuentran la educación ambiental, la biodiversidad, la gestión de residuos y la prevención de distintas situaciones que pueden afectar a la comunidad.

El programa cuenta con la participación de distintas áreas del EMSUR, entre ellas Control de Plagas y Vectores, Educación Ambiental y Recursos Naturales y Guardaparques. También interviene la Dirección de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, mientras que otras dependencias municipales e instituciones son convocadas para aportar contenidos específicos.

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Las actividades se desarrollan a través de una currícula elaborada por especialistas del organismo y adaptada a las problemáticas ambientales locales. De esta manera, los estudiantes pueden conocer las características del lugar donde viven y adquirir herramientas para incorporar prácticas de cuidado ambiental en su vida cotidiana.

Entre los contenidos que se trabajan también aparecen el cuidado del aire, el suelo y el agua, la preservación de la biodiversidad, las buenas prácticas ciudadanas, la agroecología, la autoproducción de alimentos, las huertas y el vermicompostaje. El objetivo es promover hábitos más sostenibles y fortalecer la conciencia ambiental desde las instituciones educativas.

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El Programa PREVENIR fue creado en 2016 desde la Dirección de Gestión Ambiental del EMSUR y desarrolla sus actividades en establecimientos educativos de nivel primario y secundario, tanto públicos como privados. La propuesta forma parte de las políticas ambientales del Municipio y se vincula con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

Los docentes que quieran solicitar la participación del programa en sus escuelas pueden comunicarse con el Departamento de Educación Ambiental del EMSUR a través del correo [email protected]

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