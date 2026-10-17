Mar del Plata volverá a convertirse en escenario de la moda nacional con una nueva edición del Mar del Plata Fashion Week, que se realizará el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre. Durante las dos jornadas, reconocidos diseñadores, marcas y nuevos talentos presentarán las tendencias de la temporada Primavera-Verano 2026/2027, en un encuentro que combinará creatividad, espectáculos y solidaridad.

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El evento tendrá como principal objetivo recaudar fondos para FUNDAMI, institución que impulsa obras y proyectos destinados al Hospital Materno Infantil Victorio Tetamanti. De esta manera, cada entrada vendida y el acompañamiento de empresas y patrocinadores contribuirán a sostener las iniciativas de la fundación.

Entre las figuras destacadas, el sábado 31 de octubre se presentarán Benito Fernández, Canada Beach, Mimi Bikinis, Madre de Dios, Nia, Palladio New Talents, Sissi by Lola, Iara by Mario Vidal y Andrea Aguirre. Además, habrá una presentación especial de Anastasia Romanova.

Por su parte, el domingo 1 de noviembre será el turno de Verónica de la Canal, Compass Jeans, Aghatta Bikinis, Maru Katabian, Thomas Kiss, Passarela by Vanesa Lanza, Palladio New Talents, Mimilú, Cazzaro Joyas, Jesica Córdoba y Gerónimo de la Iglesia. La jornada también contará con una nueva participación especial de Anastasia Romanova.

Además de anticipar las tendencias de la próxima temporada, el Fashion Week buscará dar visibilidad a la industria textil y al talento marplatense. La propuesta reunirá a diseñadores independientes, emprendedores, productores, modelos y profesionales que forman parte de una actividad vinculada con la generación de empleo y el desarrollo económico local.

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En cuanto a las entradas, el valor será de $20.000 por una jornada y de $38.000 para asistir a ambos días. Podrán adquirirse en el Hotel Iruña, el Hotel Costa Galana, el Instituto Palladio y de manera online a través de la cuenta de Instagram @fundamiok.

Así, Mar del Plata Fashion Week volverá a reunir a referentes de la moda argentina y talentos emergentes en una propuesta que, además de impulsar el diseño local, buscará colaborar con las necesidades del Hospital Materno Infantil.