Mar del Plata se prepara para la novena edición del Encuentro Internacional de la Industria Naval (EINAVAL), que organiza la Asociación Bonaerense de la Industria Naval (ABIN). El encuentro se desarrollará del 18 al 20 de noviembre en el Gran Hotel Provincial, en este habrán diversas charlas, conferencias y actividades vinculadas con el presente, futuro y desafíos del sector.

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El evento se encuentra bajo la premisa de “El mar y la industria nos conectan". Y esta novena edición contará con una marcada presencia internacional y regional. Entre los referentes que se encuentran confirmados a asistir se encuentra: el embajador de Noruega en Argentina, Halvor Sætre, y Fernanda Raggio, vicepresidenta de Exploración de YPF.

Además del mismo participarán diversas empresas e instituciones globales como Crintek (China), Syncrolift (Noruega), KAPP (Islandia), el astilleros estatal SIMA (Perú), ASTINAVES (Colombia) y las entidades brasileñas ABEEMAR y SINAVAL, junto con la Asociación de Industrias del Metal de Galicia (ASIME), la Asociación Clúster del Naval Gallego (ACLUNAGA, la Federación del Metal de Colombia (FEDEMETAL), la feria NAVALIA de España y la Asociación de la Industria Naval de Alemania (VSM), entre otros países y regiones del mundo.

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El éxito de la convocatoria se ve reflejada en el área de exposiciones , que cuenta en la actualidad con casi la totalidad de sus stands ocupados por diferentes empresas del sector, a la espera de la confirmación de la agenda oficial de paneles, conferencias y actividades que formarán parte de las tres jornadas de trabajo.

El EINAVAL congregará a los principales líderes, empresarios y profesionales de la la industria naval, la marina mercante, los servicios marítimos, la logística, la energía y los puertos.

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Las inscripciones se encuentran abiertas , de forma libre y gratuita, para quienes deseen asistir. Para reservar su lugar, las personas interesadas deben completar el formulario disponible en einaval.com.ar.

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Para mayores detalles sobre las modalidades de participación, propuestas de patrocinio o consultas en general, se encuentra disponible la página oficial del evento einaval.com.ar y los correos electrónicos: [email protected], [email protected] o [email protected].

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