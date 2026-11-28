Mar del Plata para playa: sábado con sol y una máxima de 29 grados
El último fin de semana de noviembre comenzará con temperaturas veraniegas, vientos moderados y un aumento de la nubosidad hacia el atardecer.
Mar del Plata vivirá este sábado 28 de noviembre una jornada marcada por el calor, con una temperatura mínima de 16 grados y una máxima de 29, que se alcanzaría alrededor del mediodía.
Durante la mañana, el cielo estará mayormente despejado, con una importante presencia del sol y un progresivo ascenso de la temperatura. Estas condiciones serán favorables para disfrutar de la playa y realizar actividades al aire libre.
Por la tarde, la nubosidad comenzará a incrementarse y el termómetro irá descendiendo hasta ubicarse cerca de los 20 grados hacia el atardecer.
En cuanto a los vientos, predominarán los del sector noroeste, con velocidades de entre 19 y 22 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 44 kilómetros por hora.
Por su parte, la humedad relativa oscilará entre el 48% y el 51% durante las primeras horas de la tarde.
Asimismo, se esperan niveles extremos de radiación ultravioleta alrededor del mediodía, por lo que se recomienda utilizar protector solar, mantener una adecuada hidratación y evitar la exposición prolongada al sol.
De cara al domingo, las condiciones cálidas continuarían, con temperaturas máximas que rondarían los 30 grados.