La conducción nacional de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), encabezada por Luis Barrionuevo, obtuvo una resolución favorable en la disputa judicial que mantiene con la Lista Gris Naranja, sector opositor dentro del gremio.

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El fallo, dictado el jueves 26 de noviembre por la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, estableció que no corresponde dar tratamiento al recurso de inconstitucionalidad impulsado por la agrupación opositora.

En su resolución, los jueces Carlos Pose y Marina Edith Pisacco fundamentaron que las cuestiones vinculadas al régimen de asociaciones sindicales son de jurisdicción federal, por lo que la Cámara reviste la condición de Superior Tribunal de la causa.

Asimismo, señalaron que estos conflictos se encuentran excluidos del acuerdo de transferencia de competencias laborales a la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, por lo tanto, no están alcanzados por la instancia revisora de su Tribunal Superior de Justicia.

La sentencia también dispuso que cada parte afrontara sus propias costas y reguló los honorarios de los abogados intervinientes.

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De esta manera, la decisión representa un nuevo revés para la oposición sindical y un resultado favorable para la gestión de Barrionuevo, aunque el pronunciamiento se limita a una cuestión de competencia judicial y no resuelve el fondo de los cuestionamientos planteados por la Lista Gris Naranja.

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