El Gobierno nacional avanza en un proyecto de modernización de la Armada Argentina, una iniciativa que podría tener especial relevancia para Mar del Plata, sede de una de las principales bases navales del país y del Comando de la Fuerza de Submarinos.

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El ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, confirmó la decisión de renovar la flota durante la presentación de la 123.ª Campaña Antártica de Verano, realizada este miércoles en Buenos Aires, donde expuso los objetivos de la gestión en materia de defensa marítima y presencia en el Atlántico Sur.

“Hemos tomado la decisión de impulsar una profunda renovación en nuestra flota de mar”, sostuvo el funcionario, quien anticipó que ya comenzaron los primeros pasos para incorporar unidades de superficie.

El anuncio adquiere particular importancia en Mar del Plata, donde la Base Naval cumplió cien años el pasado 5 de octubre. Allí funcionan el Comando del Área Naval Atlántica, la Escuela de Submarinos y la División Patrullado Marítimo, con responsabilidades vinculadas a la defensa de la soberanía nacional y la protección de los recursos pesqueros.

En paralelo, el Gobierno contempla iniciar operaciones de crédito público por aproximadamente 3.500 millones de dólares para la adquisición de dos fragatas y tres submarinos, según el informe número 146 remitido por la Jefatura de Gabinete al Senado.

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La eventual incorporación de sumergibles representa uno de los puntos de mayor interés para la ciudad, dado que Argentina carece de capacidad submarina operativa desde la desaparición del ARA San Juan, en noviembre de 2017.

Una recuperación de esa capacidad podría implicar nuevas necesidades de infraestructura, mantenimiento, formación de personal especializado y servicios técnicos, actividades históricamente vinculadas con la estructura naval marplatense.

La modernización también se inscribe en una estrategia nacional que pretende fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur y ampliar su actividad en la Antártida, mediante inversiones en infraestructura portuaria y recursos destinados a las operaciones marítimas.

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Si bien todavía no se anunciaron inversiones específicas para la Base Naval Mar del Plata ni se confirmó el destino de las futuras embarcaciones, el proyecto abre una perspectiva relevante para una ciudad estrechamente ligada a la historia submarina nacional y al resguardo de los intereses marítimos argentinos.

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