Las Asociaciones Empresarias Hoteleras Gastronómicas de la provincia de Buenos Aires, nucleadas en FEHGRA, expresaron su rechazo a la Resolución 260/26 del Ministerio de Trabajo bonaerense, una medida que alcanza también a los establecimientos de Mar del Plata, donde ambas actividades constituyen pilares de la economía local.

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La normativa establece la creación del Formulario Único de Trabajo y Unificación de Recursos Operativos (F.U.T.U.R.O.), mediante el cual las empresas deberán presentar mensualmente recibos de sueldo, comprobantes bancarios, acuerdos individuales, información salarial y métodos de control horario, entre otros datos.

Desde el sector cuestionaron las nuevas exigencias al considerar que representan una sobrecarga burocrática y económica para los empleadores, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.

El pronunciamiento adquiere especial relevancia para Mar del Plata, en vísperas de una nueva temporada de verano, período en el que la hotelería y la gastronomía concentran buena parte de su actividad comercial y demanda de personal.

Las entidades empresariales sostuvieron que la resolución contradice los objetivos de simplificación establecidos en la Ley de Modernización Laboral y genera una desigualdad respecto de las firmas radicadas en otras provincias.

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También cuestionaron las sanciones previstas ante demoras en la presentación de las declaraciones juradas y señalaron que gran parte de la información requerida ya se encuentra en poder del Estado.

A través de un comunicado firmado por Daniel Prieto y Raúl Kotler, presidente y secretario de FEHGRA Región Buenos Aires, respectivamente, el sector solicitó la revisión de la normativa y la suspensión inmediata de su implementación, al advertir sobre sus posibles consecuencias para la actividad empresarial y el empleo.

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