El Concejo Deliberante de General Pueyrredon otorgó el título de “Visitante notable” a María Liliana Colino, enfermera instrumentadora quirúrgica y única veterana de rango militar que pisó suelo malvinense durante la Guerra de 1982, en reconocimiento “por su esencial labor en la Guerra de Malvinas, siendo un ejemplo de valor, entrega y defensa de la patria, con motivo de su visita a Mar del Plata”.

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Tras recibir la distinción en el recinto legislativo, Colino agradeció el homenaje y expresó su emoción por el vínculo afectivo que mantiene con la ciudad y por la visibilización del trabajo sanitario femenino en el conflicto del Atlántico Sur: “Estoy en una ciudad que siento como propia, porque pasé muchos años de vacaciones en la niñez y en la adolescencia acá. Es un momento de emoción inmensa”.

“A la guerra fuimos trece mujeres operativas durante el conflicto, bajo fuego: seis instrumentadoras en el Almirante Irízar, como personal civil del Hospital Militar Central; otras seis en buques mercantes y yo que tuve el honor de pisar Malvinas cuando flameaba la Bandera Argentina. Para mí esa fue una de las cosas más importantes de mi vida. Sin sanidad no hubiera habido combate. Todos hablan de eso, pero hay un costado de empatía que no se difunde mucho”, relató.

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Nacida en la Ciudad de Buenos Aires el 3 de diciembre de 1955, Colino integró el equipo sanitario desplegado en el Hospital Militar Reubicable de Comodoro Rivadavia, donde participó activamente en la recepción, atención y asistencia de soldados heridos provenientes del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur.

Durante el conflicto, afrontó jornadas de extrema exigencia colaborando en intervenciones quirúrgicas, tratamientos de emergencia y tareas de contención emocional hacia jóvenes combatientes que regresaban del frente con heridas de gravedad y secuelas psicológicas. Su presencia en las Islas Malvinas durante el desarrollo de las hostilidades constituye además un testimonio singular para la reconstrucción histórica de la guerra.

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Su visita a Mar del Plata se enmarcó en la Séptima Edición del ciclo de divulgación Conexión Malvinas, organizado en el Centro de Ex Soldados Combatientes, donde compartió su experiencia en primera persona para aportar a la preservación de la memoria colectiva sobre la Causa Malvinas.

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La ceremonia en el recinto fue encabezada por el presidente del Concejo Deliberante, Emiliano Recalt, acompañado por la vicepresidente primera Gabriela Azcoitía y los ediles Rolando Demaio, Vanesa Benavidez y Noelia Alvarez Ríos, además de la senadora provincial Cecilia Martínez, integrantes del Centro de Ex Soldados Combatientes, representantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y miembros del Cuerpo Consular.

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