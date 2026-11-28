Gustavo "Tato" Serebrinsky, referente histórico de la Unión Cívica Radical en el partido de General Pueyrredon, falleció este viernes a los 65 años tras atravesar un delicado cuadro de salud que lo había obligado a tomarse licencia de la función pública.

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​Nacido en la ciudad el 23 de abril de 1961 y abogado de profesión, Serebrinsky inició su militancia partidaria en 1982, al calor de la recuperación democrática. Desde entonces construyó un extenso recorrido tanto en la vida interna del radicalismo como en distintos niveles del Estado.



​En el plano legislativo, fue electo diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en 2007. En la función ejecutiva, su trayectoria incluyó la titularidad de una delegación de la ANSES, el cargo de coordinador regional del Ministerio de Trabajo bonaerense entre 2018 y 2019, y distintas responsabilidades en el Ejecutivo comunal durante la gestión de Guillermo Montenegro, donde se desempeñó como subsecretario de Producción, subsecretario de Relaciones Institucionales y, más recientemente, al frente de la Secretaría de Participación Ciudadana y Descentralización.



​En octubre de 2024 había asumido la presidencia del Comité de la UCR de Mar del Plata-Batán tras imponerse en la interna partidaria, reafirmando su peso territorial y su rol como articulador dentro de la coalición local.



​Con su partida se va una figura central de la política marplatense de las últimas cuatro décadas, reconocida por su vocación de diálogo y su permanente protagonismo en la escena pública local. Sus restos serán velados en Casa Sampietro, este sábado de 12 a 16 hs.

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