Los balnearios de Mar del Plata ultiman los preparativos para iniciar la temporada estival el próximo 1 de diciembre con la totalidad de sus prestaciones habilitadas, según confirmó Esteban Ramos, integrante de la Cámara Empresarial de Balnearios, Restaurantes y Afines (CEBRA).

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De acuerdo con lo detallado por el dirigente empresarial a El Marplatense, la puesta a punto contempla el “armado total de carpas, sombrillas, pileta, vestuarios”, en continuidad con la apertura parcial de servicios que ya vienen ofreciendo los concesionarios, especialmente durante este fin de semana con pronóstico favorable y tras el movimiento registrado en los últimos feriados.

Respecto al cuadro tarifario que comenzará a regir a partir del primer día de diciembre, Ramos precisó que el alquiler diario de una carpa con todos los servicios incluidos se ubicará en $110.000, mientras que en sectores de mayor demanda como La Perla y Playa Grande el valor diario rondará los $120.000.

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Al analizar el desempeño reciente del sector, el representante de CEBRA destacó el buen nivel de actividad alcanzado durante los dos últimos fines de semana largos, impulsado por las buenas condiciones meteorológicas. Si bien reconoció que existía inquietud en torno a los pronósticos vinculados al fenómeno de El Niño, señaló que los operadores confían en que diciembre marque el comienzo de un período más seco.

En ese sentido, Ramos subrayó que la afluencia turística registrada en las últimas semanas demuestra que “Mar del Plata está entre los destinos elegidos”, razón por la cual los empresarios del sector se muestran “optimistas” frente al arranque formal de la temporada de verano.

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