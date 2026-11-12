Mar del Plata encabezó el ranking nacional de ingreso de turistas durante el último fin de semana largo, impulsado por el feriado nacional dispuesto con motivo de la visita del Papa León XIV. Según un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la ciudad superó el 75% de ocupación hotelera y registró uno de los mejores movimientos turísticos del año fuera de la temporada de verano.

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El balance destacó el desempeño de los principales destinos turísticos del país, que experimentaron un importante movimiento de visitantes pese al contexto económico complejo. En ese escenario, Mar del Plata se posicionó como uno de los grandes atractivos del feriado, con resultados que superaron las expectativas iniciales.

La actividad turística en la ciudad estuvo acompañada por condiciones climáticas favorables, propuestas culturales, encuentros deportivos y escapadas organizadas a último momento, factores que contribuyeron a incrementar la llegada de visitantes.

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El informe de CAME también relevó el desempeño de otros destinos de la región. En el partido de Villa Gesell, la ocupación promedio alcanzó el 65% en la ciudad cabecera, mientras que las localidades del sur registraron indicadores superiores: Mar de las Pampas llegó al 86%, Mar Azul al 80% y Las Gaviotas al 76%. En conjunto, el corredor sur promedió un 82%.

Por su parte, Pinamar y Cariló habían registrado expectativas iniciales de ocupación cercanas al 60%. Sin embargo, varios complejos hoteleros trabajaron a capacidad plena y se sumó un importante movimiento de propietarios no residentes que aprovecharon los días no laborables.

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En tanto, Luján, principal centro de convocatoria religiosa por las celebraciones vinculadas a la visita papal, se preparó para recibir cerca de dos millones de fieles. La ocupación hotelera superó el 90% en los días previos y las búsquedas de alojamiento en plataformas digitales aumentaron un 1800% respecto del año anterior.

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