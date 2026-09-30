Mar del Plata cerró septiembre con tres temas económicos que concentraron buena parte de la agenda local: la evolución de los índices de pobreza e indigencia, el conflicto salarial entre el Municipio y los trabajadores municipales y la discusión por una actualización de las tarifas del transporte público.

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Según los datos difundidos por el INDEC, durante el primer semestre de 2026 la pobreza alcanzó al 32,3% de las personas relevadas en los principales aglomerados urbanos del país, mientras que la indigencia llegó al 7,5%.

El escenario fue diferente en Mar del Plata-Batán. En el aglomerado local, la pobreza se ubicó en el 20,4%, equivalente a unas 137 mil personas, mientras que la indigencia alcanzó al 5%, es decir, alrededor de 33 mil habitantes.

La comparación interanual también mostró una reducción. Durante el mismo período de 2025, la pobreza había alcanzado al 27,5% y la indigencia al 6,4%. En términos absolutos, esto representa unas 46 mil personas menos bajo la línea de pobreza y cerca de 10 mil menos en situación de indigencia.

De esta manera, el registro de Mar del Plata-Batán quedó 11,9 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional. A nivel país, además, los indicadores mostraron un deterioro respecto del segundo semestre de 2025, cuando la pobreza había sido del 28,2% y la indigencia del 6,3%.

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En materia salarial, el Sindicato de Trabajadores Municipales reclamó una recomposición del 36%, que contempla cuatro tramos: un 10% correspondiente a abril, otro 10% para junio, un 10% para agosto y un 6% para septiembre. El planteo incluye además una nueva instancia de revisión en octubre.

El reclamo se produjo después de un paro de 48 horas. La negociación quedó en cuarto intermedio hasta el martes y desde el gremio anticiparon que podrían profundizar las medidas de fuerza si no se alcanza una respuesta que permita acercar las posiciones.

El acuerdo salarial vigente durante 2026 había contemplado aumentos vinculados al Índice de Precios al Consumidor, además de cláusulas adicionales para determinados períodos. Hasta mitad de año, los incrementos acumulados superaban a la inflación registrada durante ese mismo lapso.

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El transporte público también quedó en el centro de la discusión. Actualmente, el boleto urbano tiene un valor de $1.922, pero el Ejecutivo presentó una propuesta para llevarlo a $2.400. Para el servicio suburbano se planteó una tarifa de $2.517, mientras que jubilados, pensionados y excombatientes pasarían a pagar $2.077. Las gratuidades vigentes no sufrirían modificaciones.

Desde el Municipio sostienen que el costo real por pasajero supera los $3.600 y que la eliminación del Fondo de Compensación Nacional llevó a la comuna a afrontar con recursos propios una parte mayor del financiamiento del sistema.

La discusión continuará en una audiencia pública convocada para el 13 de octubre a las 19 en Pellegrini 766. La inscripción comenzó el 26 de septiembre y también podrá realizarse por correo electrónico hasta 72 horas antes de la audiencia.

En paralelo, también fue aprobado un aumento para los taxis. La bajada de bandera diurna pasará de $1.806 a $2.550, lo que representa una suba del 41,2%.