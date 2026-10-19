“La idea es concentrar mucho en nuestra ciudad toda la parte deportiva”, afirmó Roque Novile, presidente de la Subcomisión de Yachting y Motonáutica del Club Náutico Mar del Plata, en diálogo con El Marplatense. Sobre la iniciativa de posicionar a la ciudad como capital de los deportes náuticos, opinó: “Me parece muy pero muy interesante”.

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Novile contó que la Federación Argentina de Yachting ya trabajó en una propuesta similar. “Hicimos un trabajo y desarrollamos unas ideas hace un par de años”, dijo. Su objetivo era convertir a Mar del Plata en el centro de la actividad náutica del país y en su puerto principal de entrada.

Para Novile, la ciudad ya cumple parte de ese rol. “Operamos como un puerto de recepción de veleros extranjeros”, explicó. Calculó que entre noviembre y marzo amarran entre 15 y 20, que llegan por una reparación o para descansar. Frente a la costa navegan entre 70 y 80 embarcaciones por año, estimó. Esta temporada, un velero francés ya amarró. “Es algo que mucha gente no sabe de Mar del Plata”, afirmó.

Novile comparó la función del puerto con la de Ezeiza, pero en el mar. “Tenemos un protocolo que cumplir cuando viene un barco extranjero”, explicó. Hay que avisar a Migraciones y al Ministerio de Salud Pública, y Prefectura también interviene. “Los tripulantes no pueden bajar del barco hasta que estén inspeccionados”, dijo.

Para él, lo ideal es que ingresen “mucho más” que 15 o 20 barcos por temporada. Según Novile, cada uno deja dinero en “turismo, reparaciones, equipamiento”.

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El límite está en la infraestructura. “Tenemos una pluma que levanta hasta 18 o 20 toneladas, más no”, dijo Novile. “A veces esos barcos tienen 20, 25 toneladas de peso. Son barcos importantes”.

La comparación con Uruguay lo preocupa. “Nuestra competencia es Piriápolis”, afirmó. Esa ciudad uruguaya tiene un travelift, un equipo para sacar embarcaciones del agua. Novile sostuvo que Uruguay invirtió en puertos deportivos a lo largo de su costa. “Cuando un velero llega al puerto, necesita amarra, necesita electricidad, necesita agua y aprovisionar”, explicó.

Como ejemplo, relató el caso de un navegante japonés en solitario con un problema a la altura de Puerto Madryn. La Armada lo rescató, dentro del Sistema Internacional de Salvamento (SAR), y lo trasladó a Mar del Plata. “Esa embarcación no la podíamos levantar”, recordó Novile. La izaron en la base naval, sobre “una cama especial” armada para la reparación. El navegante estuvo entre seis y siete días y siguió viaje.

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Novile mencionó un segundo caso, la Volvo Ocean Race, una regata que da la vuelta al mundo con escalas en distintos puertos. “En cada puerto se hace un gran recibimiento, un show, y eso le da mucho prestigio a cada ciudad”, dijo. Mar del Plata se postuló, con Santiago Lang como conductor. “Pasamos el primer tamiz, pero en el segundo había que pagar un importe”, contó. “No logramos conseguir los sponsors necesarios que bancaran esa parte”.

“Nosotros tenemos una actividad deportiva bastante importante”, afirmó Novile. Recordó que Mar del Plata ya organizó el Campeonato Mundial de la clase Optimist, con más de 50 países y más de 200 chicos compitiendo. En febrero de 2027 se disputará la 62.ª edición de la Semana Internacional de Yachting, que se organiza junto al Yacht Club Argentino.