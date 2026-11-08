El cantante colombiano Maluma confirmó su regreso a la Argentina con dos shows el 19 y 20 de febrero y prometen reencontrarlo con sus fanáticos argentinos.

Ads

Lo más llamativo fue la manera en la que dio a conocer la noticia, desde el aeropuerto y de forma totalmente inesperada, el artista anunció las fechas que rápidamente revolucionaron a sus seguidores.

Los conciertos serán parte de su nueva gira, titulada “Loco X Volver”, con la que Maluma volverá a encontrarse con el público argentino y promete hacer vibrar Buenos Aires con sus grandes éxitos.

Ads

Ads