Este martes 27 de octubre es un día muy especial para Marley: su hijo Mirko cumple nueve años y el conductor decidió celebrarlo de una manera muy emotiva. A través de sus redes sociales, compartió un video que repasa distintos momentos de la vida del pequeño y acompañó las imágenes con unas tiernas palabras que reflejan su emoción al verlo crecer.

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Desde su nacimiento, Mirko se convirtió en uno de los protagonistas de las publicaciones de su papá. A lo largo de estos años, ambos compartieron viajes, aventuras y momentos familiares que Marley mostró en sus redes, donde el nene cosechó el cariño de miles de seguidores.

En esta oportunidad, el conductor volvió a abrir su corazón para celebrar una nueva vuelta al sol de su hijo y reflexionar sobre lo rápido que pasa el tiempo. La fecha también representa una oportunidad para recordar aquellos primeros años en los que Mirko era apenas un bebé.

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