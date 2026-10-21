La propuesta televisiva Verdades Sumergidas se prepara para cautivar a la audiencia con una trama cargada de misterio y tensión. Este thriller, que combina elementos del género policial con un profundo desarrollo del suspenso, estará disponible en su totalidad a partir de este jueves a través del servicio On Demand de Flow. Para quienes prefieran el formato tradicional de emisión, la señal de Telefe comenzará a presentar la historia con un capítulo semanal a partir del sábado 24 de octubre, en el horario de la medianoche.

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La narrativa de esta producción original se centra en un grupo de amigos que decide emprender un viaje hacia un balneario frente al mar para disfrutar de un fin de semana de descanso. Sin embargo, la tranquilidad se quiebra de manera abrupta cuando, apenas unas horas después de su llegada, la integrante más joven del grupo es hallada sin vida en la playa. Este trágico suceso desencadena una investigación donde las apariencias engañan y los vínculos personales se convierten en el eje central del conflicto dramático.

La serie, escrita por Martín Mendez y Bruno Luciani bajo la dirección de Jazmín Stuart, explora la complejidad del mundo emocional de sus protagonistas. La premisa es clara: entre aquellos que lloran la pérdida se encuentra el asesino. La trama advierte que todos los personajes ocultan secretos, incluida la propia fiscal a cargo del caso. La verdad se presenta como un complejo rompecabezas que deberá ser armado pieza por pieza antes de que el tiempo se agote y las consecuencias sean irreversibles para todos los involucrados.

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El proyecto cuenta con un elenco de destacada trayectoria en la industria nacional. Entre los protagonistas se encuentran Soledad Villamil, Candela Vetrano, Violeta Urtizberea, Gastón Dalmau, Joaquín Ferreira, María Abadi y Martín Slipak. El reparto se completa con las actuaciones de Moro Anghileri, María Canale, Florencia Dyzsel, Juan Cané, Facundo Espinosa, Mora Peretti, Félix Santamaría, Francisco Donovan, Valentino Petrelli y Johanna Chiefo. Además, la ficción suma la participación especial de Gabriel Goity y Fabián Arenillas.

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La estructura de ocho episodios permite profundizar en las aristas psicológicas de cada personaje, convirtiendo a Verdades Sumergidas en una apuesta ambiciosa para el catálogo de Telefe Studios. La combinación de un entorno natural, como lo es el balneario, con la oscuridad de un crimen sin resolver, busca mantener al espectador en vilo durante toda la temporada. La producción apuesta a la calidad técnica y narrativa para consolidarse como una de las ficciones más relevantes del año, invitando al público a descubrir quién miente en este complejo entramado de traiciones y sospechas.