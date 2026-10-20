En el marco de la creciente polémica que envuelve a la productora Orsai Audiovisuales y a su referente, Hernán Casciari, por presuntas irregularidades en la gestión de fondos destinados a proyectos cinematográficos, el actor y director Diego Peretti decidió publicar un descargo público. El objetivo principal de su mensaje fue esclarecer su rol específico dentro de la producción de la película “La muerte de un comediante”, obra que se vio salpicada por las denuncias que actualmente sacuden al ámbito cultural y que mantienen en vilo a los socios productores del proyecto.

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Diego Peretti fue contundente al detallar los términos de su vinculación contractual con la firma. Según explicó el artista, su participación se circunscribió estrictamente a las tareas de dirección, función que compartió con Javier Beltramino. En este sentido, el actor subrayó que tanto él como su colega percibieron honorarios fijos por el trabajo profesional realizado, desvinculándose por completo de cualquier otra instancia administrativa o financiera que pudiera haber ocurrido durante el desarrollo del largometraje.

“No participamos en la recaudación ni en la administración del dinero aportado por los socios productores”, enfatizó Diego Peretti en su comunicado. Con esta declaración, el director busca despejar cualquier tipo de sospecha sobre su gestión económica, dejando en claro que su responsabilidad se agotó en el plano creativo y técnico de la obra. La aclaración llega en un momento de alta sensibilidad, donde los inversores y el público exigen transparencia sobre el destino de los recursos que fueron recolectados mediante el modelo de financiamiento colectivo impulsado por la productora.

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Más allá de la controversia legal y administrativa, Diego Peretti aprovechó la oportunidad para reivindicar el valor artístico del proyecto. El actor expresó su profundo orgullo por el resultado final de “La muerte de un comediante” y extendió un agradecimiento especial a todas las personas que, en su momento, depositaron su confianza en la propuesta cinematográfica. A pesar de la tensión que rodea a la figura de Hernán Casciari, el director intenta proteger la integridad de la pieza audiovisual y el esfuerzo de quienes trabajaron en ella.

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La denuncia contra Hernán Casciari sigue generando repercusiones en el sector, abriendo un debate sobre la transparencia en los modelos de producción independiente. Mientras la investigación avanza, el testimonio de figuras como Diego Peretti resulta clave para segmentar las responsabilidades dentro de una estructura compleja. Por ahora, el actor se mantiene al margen de las acusaciones, enfocándose en la defensa de su trayectoria profesional y en la calidad del trabajo realizado junto a su equipo de dirección en esta producción que hoy ocupa el centro de la escena mediática.