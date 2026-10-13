El productor Darío Giordano rompió el silencio tras las declaraciones públicas de su hijo, Valentín Yankelevich, quien en una entrevista con la periodista Tatiana Schapiro relató haber sido víctima de violencia física y psicológica por parte de su padre. Los hechos, según el testimonio del joven, habrían comenzado cuando tenía entre nueve y diez años, poco tiempo después de la muerte de su madre, la reconocida actriz Romina Yan, ocurrida en el año 2010. Ante la repercusión mediática de estas afirmaciones, Giordano decidió publicar un comunicado formal para fijar su postura frente a la opinión pública.

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En el escrito, el productor fue contundente al desmentir las versiones expuestas por su hijo. “Quiero dejar algo en claro: rechazo las acusaciones de violencia que se me atribuyen. Ni antes ni después del fallecimiento de Romina hubo episodios de esas características en nuestra familia”, manifestó de manera categórica. Asimismo, el viudo de la actriz subrayó que estas cuestiones ya fueron tratadas en el ámbito correspondiente. Según afirmó en su descargo, los hechos denunciados fueron objeto de una causa judicial de la que resultó sobreseído en el año 2018, cerrando así cualquier instancia legal previa sobre el asunto.

A pesar de la gravedad de las acusaciones, Darío Giordano optó por no profundizar en un conflicto mediático con su hijo. En su mensaje, el productor pidió disculpas por no haber estado “a la altura” de lo que sus hijos necesitaban durante el complejo proceso de duelo que atravesaron tras la pérdida de su madre. Sin embargo, aclaró que no tiene intenciones de debatir estos temas a través de los medios de comunicación. “No voy a responderle a través de los medios. Lo amo y siempre lo amaré con toda mi alma”, expresó, buscando mantener la privacidad de su vínculo familiar.

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El productor cerró su comunicado reafirmando su rol como padre de Franco, Valentín, Azul y Dante. En sus palabras finales, enfatizó que, más allá de cualquier diferencia o conflicto que pueda existir en la actualidad, su sentimiento hacia ellos permanece inalterable. “Por encima de cualquier acusación, de cualquier conflicto y de cualquier diferencia, hay algo que nunca cambió: soy el papá de mis hijos. Los amo profundamente”, concluyó. Es importante señalar que lo relatado por Valentín Yankelevich corresponde a su testimonio personal y no debe presentarse como un hecho judicialmente acreditado, de la misma manera que la versión de Giordano tampoco cuenta con una sentencia actual que modifique su situación.

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Este episodio ha generado una gran repercusión en el ámbito del espectáculo, dado el perfil bajo que siempre mantuvo la familia tras la partida de Romina Yan. La situación pone de relieve la complejidad de los vínculos familiares en contextos de duelo prolongado y la dificultad de gestionar conflictos personales cuando estos trascienden a la esfera pública. Por el momento, no se han registrado nuevas declaraciones por parte de los involucrados, manteniendo la postura de no continuar con el intercambio de acusaciones a través de los diversos canales de comunicación masiva.