En el marco de los eventos organizados para la despedida de Lionel Messi, la periodista Mercedes Ninci se convirtió en protagonista de un momento inesperado. Mientras realizaba la cobertura de la previa del encuentro entre la Selección Argentina y el combinado de Benín, la comunicadora fue abordada por un medio africano que acompañaba a su equipo nacional en su visita al país.

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Lejos de mostrarse sorprendida por la consulta, Mercedes Ninci decidió responder a las preguntas de los periodistas extranjeros utilizando el idioma francés. El intercambio, que rápidamente captó la atención de los presentes, demostró la fluidez de la periodista en una lengua poco habitual para este tipo de coberturas deportivas en suelo argentino.

La comunicadora, quien se encontraba siguiendo de cerca cada detalle de la llegada y la estadía del conjunto africano en Buenos Aires, mantuvo un diálogo distendido con los enviados especiales. El cruce, cargado de simpatía, permitió que el equipo de prensa de Benín pudiera obtener sus testimonios sin barreras idiomáticas, generando un clima de cordialidad en la antesala del evento deportivo.

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Este episodio se dio en un contexto de gran expectativa por la presencia de Lionel Messi y el despliegue mediático que rodeó al plantel visitante. La labor de Mercedes Ninci, enfocada en el seguimiento de los movimientos del seleccionado africano, le permitió conectar de manera directa con los reporteros internacionales que buscaban registrar el impacto de la visita en la capital argentina.

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La actitud de la periodista fue celebrada por quienes presenciaron la escena, destacando su capacidad para adaptarse a las necesidades de la prensa extranjera. El video del momento comenzó a circular entre los colegas presentes, quienes valoraron la predisposición de Mercedes Ninci para facilitar la tarea de los medios que llegaron desde el continente africano para cubrir el partido de despedida del capitán argentino.

De esta manera, la cobertura periodística del evento sumó una anécdota singular, donde el idioma dejó de ser un obstáculo para convertirse en un puente entre los trabajadores de prensa de distintos países. La profesional, habituada a las coberturas de actualidad, demostró una faceta distinta ante las cámaras durante la jornada deportiva.

VIDEO: https://www.instagram.com/p/DeMGGkSBLtF/