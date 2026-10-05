La conductora Yanina Latorre rompió el silencio en el programa El Observador para aclarar la reciente polémica que involucró a su entorno familiar. El conflicto surgió a raíz de la publicación de entradas para reventa a través de la cuenta de Instagram de su madre, un hecho que generó una fuerte repercusión pública y diversas especulaciones en los medios de comunicación.

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Durante su descargo, la figura mediática fue contundente al negar cualquier tipo de conocimiento previo sobre las publicaciones realizadas. “Yo no tenía idea, me enteré como todos”, afirmó Yanina Latorre, intentando despejar las dudas sobre su posible implicación en la comercialización de los tickets.

La conductora explicó que la raíz del problema se debió a un manejo inadecuado de las redes sociales por parte de un familiar directo. Según detalló, su madre le había otorgado el acceso a su cuenta personal a su hermana, quien habría sido la responsable de las publicaciones que derivaron en el escándalo. “Mi mamá le dio la cuenta de Instagram a mi hermana y armó un descalabro. Se pasó 20 pueblos”, sostuvo con evidente malestar.

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En cuanto a su estado emocional frente a lo ocurrido, Yanina Latorre no ocultó su indignación. La conductora se mostró profundamente molesta por la exposición negativa que recibió su madre debido a esta situación. “Estoy enojadísima y angustiada. Es un papelón, una vergüenza y una falta de respeto”, expresó durante la emisión radial, lamentando que el nombre de su progenitora haya quedado vinculado a una práctica tan cuestionada.

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Por otro lado, la comunicadora aprovechó el espacio para desmentir categóricamente una de las versiones que circuló con fuerza en las últimas horas. Ante los rumores que vinculaban a su familia con organismos oficiales, aclaró de manera directa que su sobrino no trabaja en la AFA, buscando así cortar con las especulaciones que intentaban darle un tinte institucional a la polémica.

Finalmente, Yanina Latorre sentó una postura clara y definitiva sobre la comercialización de entradas fuera de los canales oficiales. Con un tono firme, la conductora subrayó su rechazo absoluto a este tipo de maniobras. “Estoy absolutamente en contra, la reventa es ilegal”, concluyó, reafirmando su desvinculación total con cualquier actividad que infrinja la normativa vigente sobre la venta de tickets para eventos.



VIDEO: https://www.instagram.com/p/DeIDX-VSrph/