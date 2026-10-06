Luzu TV reafirmó su posición de liderazgo en el competitivo mercado de los canales nativos de streaming en Argentina. Durante el mes de septiembre, la señal logró mantenerse en la cima del ranking de audiencia en vivo a través de YouTube, consolidando una tendencia que se ha sostenido a lo largo del año. Los datos, relevados por la consultora Data Trip, confirman que la plataforma continúa captando la mayor parte de la atención de la audiencia digital en el país.

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De acuerdo con el informe técnico, el canal alcanzó un promedio de 78.420 espectadores simultáneos durante sus transmisiones. Asimismo, el impacto de sus contenidos se reflejó en un pico máximo de 234.120 usuarios conectados al mismo tiempo, una cifra que marca una diferencia considerable respecto a sus seguidores inmediatos en el sector de los medios digitales.

El podio de los canales nativos de streaming fue completado por Bondi Live y Olga. En el caso de Bondi Live, la señal se ubicó en el segundo puesto con un promedio de 26.310 espectadores y un pico máximo de 41.149. Por su parte, Olga registró un promedio de 23.795 espectadores, quedando relegado al tercer lugar en esta medición mensual específica.

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El análisis realizado por Data Trip abarca el rendimiento de más de 160 canales argentinos que operan en la plataforma YouTube. Para obtener resultados precisos, el estudio establece una distinción fundamental entre los proyectos que nacieron exclusivamente como canales de streaming y aquellas señales de televisión tradicional que utilizan la plataforma para retransmitir sus contenidos habituales.

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Al ampliar el espectro y considerar la totalidad de los canales relevados, el liderazgo general en las transmisiones en vivo durante septiembre quedó en manos de Telefe. Sin embargo, al segmentar el informe únicamente hacia los proyectos que fueron creados específicamente para el formato de streaming, Luzu TV se mantiene como la referencia indiscutida del sector, demostrando la fidelidad de su comunidad y la efectividad de su propuesta de contenidos frente a la creciente oferta de nuevas señales digitales que buscan ganar terreno en el mercado argentino.