La noticia tomó por sorpresa a sus seguidores y al mundo del espectáculo. A través de un comunicado oficial difundido en sus perfiles digitales, Julieta Prandi anunció formalmente su decisión de separarse de Emanuel Ortega. La conductora, quien había formalizado su unión matrimonial hace apenas poco más de un mes, eligió la transparencia para comunicar este difícil momento personal tras seis años de historia compartida.

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En el mensaje compartido con su audiencia, la modelo no ocultó su pesar al referirse a la ruptura. “Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel”, escribió de manera directa. La declaración marca el cierre de un ciclo significativo para la figura pública, quien ha atravesado diversas etapas en su vida personal bajo la mirada constante de los medios de comunicación.

Uno de los puntos centrales del comunicado fue la intención de la conductora de evitar la proliferación de versiones infundadas. Según explicó, la decisión de hacer pública la noticia responde a una estrategia de protección ante posibles rumores. “Prefiero decirlo ahora, a tener que soportar dentro de unos días, las mil hipótesis y supuestos que nada tendrán que ver, seguramente, con la verdad”, manifestó Julieta Prandi, buscando así cerrar la puerta a cualquier tipo de especulación mediática.

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La reflexión de la modelo también alcanzó a cuestionar el peso de las formalidades legales frente a la realidad cotidiana de las parejas. Al respecto, sostuvo que los vínculos poseen dinámicas propias que trascienden los documentos oficiales. “Más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos, algunos no son negociables”, expresó, dejando entrever que existieron diferencias fundamentales que derivaron en la ruptura definitiva del matrimonio.

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Finalmente, la conductora optó por mantener la privacidad sobre los pormenores del conflicto. Con un tono firme pero respetuoso, solicitó que se preserve su intimidad en esta etapa de transición. “Esto es todo lo que tengo para decir públicamente al respecto. Espero sepan respetar. Gracias”, concluyó en su mensaje. De esta manera, Julieta Prandi puso un límite claro a las consultas, priorizando su bienestar emocional y el respeto hacia su entorno más cercano tras el anuncio de esta inesperada separación.