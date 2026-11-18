El conductor contó que Chihade fue operado durante la mañana y que ya salió de la intervención. También dijo que está bien, aunque ahora deberán esperar para conocer cómo evoluciona.

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Además, Ángel reveló que el martes fue a visitarlo y que estuvo con Mariana Fabbiani y sus hijos. Según adelantó, en los próximos días podría haber más novedades.

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