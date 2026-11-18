1 min de lectura
Ángel de Brito contó que operaron a Mariano Chihade y dio detalles de su salud
Este miércoles al mediodía, en Ángel Responde por Bondi Live, Ángel de Brito habló sobre la salud de Mariano Chihade, luego del comunicado que difundió Mandarina el martes por la noche.
El conductor contó que Chihade fue operado durante la mañana y que ya salió de la intervención. También dijo que está bien, aunque ahora deberán esperar para conocer cómo evoluciona.
Además, Ángel reveló que el martes fue a visitarlo y que estuvo con Mariana Fabbiani y sus hijos. Según adelantó, en los próximos días podría haber más novedades.