La Justicia bonaerense ordenó este domingo un allanamiento en la casa de Mauro Icardi, ubicada en el exclusivo barrio "La Isla" de Nordelta, en el marco de la investigación iniciada tras una denuncia de Wanda Nara por presuntas lesiones contra de su propia hija mayor que tienen en común.

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La medida se produjo en una jornada clave para la situación judicial del delantero. El juez Orlando Abel Díaz aceptó un pedido presentado por su abogado, Francisco Oneto, y le concedió la eximición de prisión bajo caución juratoria, lo que significa que podrá continuar en libertad mientras avanza la causa, siempre que cumpla con las obligaciones impuestas por la Justicia.

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