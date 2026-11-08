La Justicia dispuso medidas de protección para Mauro Icardi en el marco de una denuncia presentada por Wanda Nara en representación de su hija Francesca, por presuntas lesiones leves.

Ads

Según la resolución, el futbolista no podrá acercarse a menos de 100 metros de la menor ni a menos de 300 metros de su domicilio o de cualquier lugar donde ella se encuentre. También se le prohibió mantener contacto con Francesca por cualquier vía, incluso a través de terceros o redes sociales.

Las medidas tendrán vigencia durante 45 días corridos desde la notificación efectiva a Icardi. La resolución advierte que un eventual incumplimiento podría constituir el delito de desobediencia.

Además, el juzgado dio intervención al fiscal para que evalúe los pedidos de Wanda Nara sobre la restitución de bienes y sus dichos vinculados a Isabella. La medida cautelar no implica una condena sobre los hechos denunciados.

Ads

Ads