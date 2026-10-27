Nancy Pazos contó qué ocurrió cuando intentó ingresar al festejo por los 75 años de Charly García y no pudo entrar porque su nombre no figuraba en la lista de invitados.

Ads

La periodista había llegado después de terminar su programa de televisión, con una corbata con los colores argentinos como regalo para el músico. Según explicó, un amigo la había invitado a acompañarlo y ella imaginó que se trataba de una celebración más amplia.

“Reboté”, resumió ante las cámaras de Infama, que registraron la situación en la puerta. Allí contó que había esperado mientras revisaban si estaba autorizada para pasar, pero finalmente no pudo participar del cumpleaños.

El hermano de Charly salió a conversar con ella y, según relató Nancy, le pidió disculpas por el malentendido. La conductora le restó dramatismo a lo sucedido y le entregó el regalo para que se lo hiciera llegar al cantante.

Tras la repercusión de las imágenes, Pazos también abordó el episodio en Radio 10, donde explicó su versión de lo ocurrido durante aquella noche.

Ads

Ads