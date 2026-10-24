Charly García cumplió 75 años y lo celebró con un encuentro íntimo en Buenos Aires, rodeado de personas cercanas y grandes figuras de la música y el espectáculo. Fiel a su historia, el músico tuvo una celebración especial en un espacio que ocupa un lugar importante en su trayectoria artística.

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Entre los invitados estuvieron Fito Páez, Ricardo Mollo, Mariana Fabbiani, Beto Casella, Brenda Asnicar, Raúl Porchetto, Carlos Vives y Graciela Borges, quienes se acercaron para compartir una noche dedicada a uno de los artistas más influyentes de la música argentina.

Las imágenes del festejo mostraron el encuentro entre distintas generaciones de artistas que comparten la admiración por el creador de canciones que marcaron la historia del rock nacional.





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