“No soy partidario, ni nunca simpaticé con la idea de utilizar una plataforma pública, cualquiera que sea, para hablar de situaciones privadas o que pertenecen a un ámbito íntimo. Mucho menos si son dolorosas”, comenzó escribiendo el artista.

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Sin embargo, Ortega explicó que decidió hacer una excepción debido a las especulaciones que surgieron alrededor de su vida sentimental.

“Estos días me tocó escuchar algunos comentarios y versiones que nada, pero nada tienen que ver con la realidad… y eso duele”, manifestó, dejando en claro su malestar por la información que trascendió.

La separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi generó repercusiones en el mundo del espectáculo, luego de una relación que ambos habían mantenido durante varios años.

Si bien el músico evitó brindar detalles sobre los motivos de la ruptura, su publicación dejó en evidencia la incomodidad que le provocaron las versiones difundidas públicamente.

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De esta manera, Ortega eligió expresar su postura sin profundizar en los aspectos íntimos de la separación, mientras continúa la repercusión mediática por el final de la pareja.

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