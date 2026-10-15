La industria musical argentina vivió una jornada histórica durante la primera edición de los Martín Fierro de la Música. El evento, organizado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), tuvo lugar en el salón Tango Porteño y contó con la conducción de Hernán Drago y Edith Hermida. La transmisión oficial estuvo a cargo de El Nueve, permitiendo que el público siguiera de cerca la premiación que reunió a los exponentes más destacados de diversos géneros musicales del país.

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El momento culminante de la velada llegó con la entrega del Martín Fierro de Oro, distinción que recayó en el reconocido artista Abel Pintos. Además de este reconocimiento principal, Pintos fue galardonado como Mejor Artista Masculino, consolidando su presente profesional. Por su parte, María Becerra se posicionó como una de las figuras centrales de la noche al obtener múltiples estatuillas, incluyendo Mejor Artista Femenina, Mejor Álbum por su trabajo titulado Quimera y el reconocimiento a Mejor Artista Show en Vivo por su presentación en River.

La lista de ganadores abarcó un amplio espectro de la escena local. En el rubro de Mejor Canción, el premio fue para Luck Ra y Miranda! por el tema “Tu misterioso alguien”. La banda Turf, junto a Lali, se impuso en la categoría de Mejor Colaboración con “Loco un poco”, mientras que Turf también fue distinguido como Mejor Grupo o Banda. En cuanto a los solistas, Lali fue premiada como Mejor Artista Pop, Charly García como Mejor Artista Rock/Alternativo, L-Gante en la categoría de Artista Urbano y Soledad Pastorutti como Mejor Artista Folclórico.

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La ceremonia también dedicó un espacio especial para honrar las trayectorias de figuras fundamentales de la cultura nacional. Se entregaron reconocimientos a artistas de la talla de La Mona Jiménez, El Chaqueño Palavecino, Palito Ortega, Raúl Lavié, Patricia Sosa y Juanse. Asimismo, se otorgó el Martín Fierro de Platino de la Música al dúo Pimpinela, mientras que Charly García recibió el título de Leyenda de Leyendas. Alejandro Lerner fue distinguido por su trayectoria y música, y se realizó un reconocimiento especial en memoria de Luis Alberto Spinetta.

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Otros destacados de la noche incluyeron a Big One como Mejor Productor Musical, Jorge Vázquez en la categoría de Tango y Ulises Bueno como Mejor Artista de Cuarteto. El evento cerró con menciones especiales para Los Palmeras y para María Becerra por su proyecto Final del Mundo 2026. La gala no solo celebró el éxito comercial y artístico de los músicos, sino que también puso en valor la diversidad de la producción nacional, desde el cuarteto y la cumbia hasta el pop, el rock y las nuevas tendencias urbanas que dominan las plataformas digitales.