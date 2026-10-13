La industria musical argentina vivirá una jornada histórica este miércoles 14 de octubre con la realización de la primera edición de los Martín Fierro de la Música. El evento, que tendrá como escenario a Tango Porteño en la Ciudad de Buenos Aires, promete reunir a las figuras más destacadas del ámbito artístico nacional en una velada organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), entidad presidida por Luis Ventura. La producción general del encuentro está a cargo de Diego Suarez Mazzea, quien lidera Nasma Group en una coproducción estratégica con Canal 9.

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La ceremonia comenzará a las 19 y podrá seguirse en vivo a través de la pantalla de Canal 9 y mediante su canal oficial de YouTube. La conducción del evento principal estará en manos de Hernán Drago y Edith Hermida, quienes serán los encargados de guiar a la audiencia durante la entrega de las estatuillas. Cabe recordar que los nominados fueron presentados días atrás en el programa especial titulado “Nominados”, emitido por la misma señal televisiva, el cual contó con la conducción de Daniel Gómez Rinaldi y Nara Ferragut, junto a la participación especial de Karina La Princesita.

En cuanto a las candidaturas, María Becerra se posiciona como la gran favorita de la noche al encabezar la lista con siete nominaciones. Muy cerca se ubican Lali Espósito, con seis candidaturas, y Tini Stoessel, con cinco. Las tres artistas competirán directamente en las categorías de Mejor Artista Femenina y Mejor Artista Pop, lo que genera una gran expectativa entre los seguidores de la música urbana y el pop nacional. La competencia refleja el excelente presente que atraviesan estas referentes de la escena musical argentina en el plano internacional.

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La cobertura del evento comenzará con la tradicional alfombra roja, que contará con la presencia de Daniel Gómez Rinaldi, Rocío Marengo y Nara Ferragut. Además, se confirmó la participación especial de El Polaco, quien aportará su carisma en la recepción de los invitados. La gala no solo se centrará en la entrega de premios, sino que también incluirá diversos homenajes a la trayectoria de figuras consagradas y una serie de presentaciones musicales en vivo que prometen elevar la temperatura de la noche porteña.

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El despliegue artístico sobre el escenario será uno de los puntos fuertes de esta primera edición. La grilla de espectáculos confirmados incluye a Bandana, Emanero, Euge Quevedo, Ráfaga, Ángela Leiva y Los Palmeras, quienes ofrecerán un recorrido por diversos géneros musicales. Con esta propuesta, APTRA busca consolidar un galardón que reconozca el talento y el esfuerzo de los músicos locales, integrando a las nuevas generaciones con los artistas de mayor trayectoria en una noche que promete quedar marcada en la historia de los premios.