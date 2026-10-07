La despedida de Leo de la Selección argentina no solo fue un evento deportivo de gran impacto emocional, sino también un fenómeno de audiencia sin precedentes. La transmisión oficial realizada por Telefe alcanzó cifras históricas, logrando un promedio de 35.07 puntos de rating y un 89.38% de share. Con estos números, el canal se posicionó como el líder absoluto de la noche, superando en más del doble a la suma de toda la televisión abierta.

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El despliegue técnico y humano del canal permitió que la jornada fuera seguida de cerca por millones de espectadores. La cobertura especial comenzó desde las primeras horas del día directamente desde el estadio Monumental, con una pantalla vestida de celeste y blanco que acompañó cada instancia del evento. La programación habitual se adaptó para brindar una cobertura integral, comenzando con los ciclos Buen Telefe, A la Barbarossa y El Noticiero de la Gente, los cuales se encargaron de transmitir la previa y el color de un día único para los aficionados.

Durante la tarde, la intensidad de la cobertura se mantuvo con una edición especial de Cortá por Lozano. Posteriormente, el análisis y la emoción se trasladaron al programa Palpitando la despedida de Leo, que contó con la conducción y el aporte periodístico de Rodolfo Barili, Sofi Martínez y Maxi López. Este equipo se encargó de preparar el terreno para el momento cúlmine de la jornada.

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A partir de las 20 h, la transmisión oficial del encuentro capturó la atención de la audiencia, cerrando una jornada en la que Telefe obtuvo un promedio general de 15.82 puntos. Este resultado reafirma el impacto de los eventos deportivos en la televisión nacional, consolidando un acontecimiento inolvidable tanto para el público como para la industria televisiva argentina.

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