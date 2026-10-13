La reciente entrevista de Valentín Giordano, donde reveló haber sufrido violencia física y psicológica junto a su hermano Franco tras la muerte de su madre, Romina Yan, generó una fuerte repercusión mediática. Ante estas declaraciones, el productor Gustavo Yankelevich decidió romper el silencio en los programas Mediodía Noticias e Intrusos para explicar cómo fue el proceso que permitió que sus nietos se mudaran con él. El joven había sido contundente al afirmar que su abuelo le salvó la vida, marcando un antes y un después en su historia familiar.

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Según relató el productor, la primera en notar que algo grave ocurría fue Cris Morena. Posteriormente, durante encuentros privados, Franco le manifestó su deseo de abandonar la casa paterna. Al intentar negociar esta situación con Darío Giordano, Yankelevich aseguró haber recibido una respuesta tajante: “Los chicos son míos, yo soy el dueño”. Ante esta postura, el productor buscó asesoramiento legal inmediato para intervenir a través de la Justicia, logrando finalmente obtener la tenencia de los hermanos tras un proceso complejo y riguroso.

En su paso por Intrusos, Gustavo Yankelevich detalló que la tenencia otorgada por los tribunales fue inicialmente provisoria y estuvo sujeta a constantes controles y evaluaciones interdisciplinarias. El productor enfatizó que, durante todo ese tiempo, decidieron mantener un perfil bajo y evitar declaraciones públicas para proteger el bienestar de los jóvenes y asegurar que no tuvieran que regresar a la casa de su padre. El objetivo principal era garantizar la seguridad emocional y física de los nietos durante el proceso judicial.

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Respecto a la situación de Azul, la menor de los hermanos, el productor explicó por qué ella permaneció con su padre a pesar de que una perito recomendó que los tres vivieran con él. Yankelevich sostuvo que solicitó que ella se quedara allí porque, según sus conocimientos, no recibía golpes. Aclaró que, aunque ella también sufrió el contexto familiar, el silencio posterior buscó cuidarla mientras cursaba sus estudios. Por su parte, Cris Morena respaldó a sus nietos con un mensaje público: “Estuvimos juntos, estamos juntos y estaremos juntos siempre”.

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Finalmente, Darío Giordano se pronunció a través de un comunicado leído por Ángel de Brito en el programa LAM. En el escrito, el padre de los jóvenes negó las acusaciones de violencia, afirmó haber sido sobreseído en la causa judicial del año 2018 y pidió perdón a sus hijos por no haber estado a la altura de las necesidades que requerían durante el duelo. El productor también aclaró que Giordano no había sido invitado al homenaje ViveRo, sino que asistió en aquella oportunidad únicamente acompañando a su hija Azul.