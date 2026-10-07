La pareja conformada por el exdiputado Facundo Moyano y la influencer Candela Arizaga volvió a quedar en el centro de la escena mediática. En esta oportunidad, ambos se mostraron juntos a través de una fotografía que el propio dirigente le envió a la conductora Moria Casán, quien decidió difundir la imagen mediante sus historias en la red social Instagram.

Ads

En la postal, se observa a ambos sonrientes y posando ante la cámara durante una salida social. La publicación fue acompañada por una breve leyenda que confirmaba la procedencia del material: “Picture enviada x MOYANO”. Esta aparición pública ocurre en un contexto particular, ya que la pareja atraviesa una etapa de alta exposición tras los hechos de público conocimiento registrados meses atrás.

Cabe recordar que la relación entre ambos estuvo marcada por un grave episodio ocurrido en agosto pasado en el barrio porteño de Belgrano. Aquel suceso derivó en la detención de Facundo Moyano y su posterior imputación en una causa judicial por presunta violencia de género. Como medida preventiva, la Justicia interviniente dispuso en aquel entonces una restricción de acercamiento y contacto entre las partes involucradas.

Ads

A pesar de las medidas dictadas por el Poder Judicial, el exdiputado rompió el silencio recientemente para confirmar que el vínculo sentimental con Candela Arizaga persiste. En un diálogo mantenido con Moria Casán, el dirigente político aseguró que la relación se mantiene firme a pesar de las circunstancias externas. “Estamos enamorados y contentos. Nos sentimos libres”, manifestó el protagonista al ser consultado sobre su presente afectivo.

Ads

La difusión de esta nueva imagen, donde se los ve unidos y en actitud distendida, marca un nuevo capítulo en la historia de la pareja. Mientras la investigación judicial sigue su curso legal, la exposición de este material fotográfico vuelve a poner el foco sobre el estado de la causa y la situación personal de los involucrados. Por el momento, no se han brindado mayores detalles sobre el avance del expediente ni sobre cómo impacta esta reaparición en las restricciones impuestas por el magistrado a cargo del caso.