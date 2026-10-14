La partida de Jorge Roña Castro ha generado una profunda conmoción en el ámbito deportivo y en su círculo más íntimo. En este contexto de dolor, su pareja, Noelia Vigliarolo, utilizó sus redes sociales para expresar su angustia y recordar los momentos compartidos con el exboxeador. A través de un mensaje cargado de sentimiento, Vigliarolo destacó la intensidad del vínculo que los unió durante los últimos años, subrayando la complicidad que definía su relación cotidiana y los proyectos que habían construido juntos.

Ads

“Ay, mi amor, no me alcanzan tantas cosas que vivimos en estos añitos juntos. Nosotros dos sabemos lo mucho que nos amábamos y nos vamos a amar siempre”, escribió Noelia Vigliarolo en su cuenta personal. Estas palabras reflejan la intimidad de una pareja que, según relató la mujer, supo acompañarse en todo momento, superando las diferencias propias de la convivencia y fortaleciendo un lazo afectivo que se mantuvo sólido hasta el último instante de la vida del deportista.

Uno de los aspectos más conmovedores del mensaje fue la revelación de un proyecto personal que quedó trunco. La pareja había compartido el último fin de semana con motivo del Día de la Madre y, en medio de la celebración, habían planificado una escapada a la Costa. Según detalló Vigliarolo, el viaje tenía un propósito especial: formalizar su compromiso. Este detalle añade una carga de tristeza adicional a la noticia, al evidenciar los planes a futuro que la pareja tenía proyectados antes del inesperado desenlace.

Ads

La relación entre ambos se caracterizó por una constante compañía y el apoyo mutuo en los viajes y las actividades diarias. Noelia Vigliarolo hizo hincapié en que, a pesar de los desafíos que enfrentaron, el amor fue el eje central de su historia. La publicación no solo funcionó como un espacio de despedida pública, sino también como un testimonio de la huella que el exboxeador dejó en su vida personal, marcando un antes y un después en su presente tras la pérdida física de su compañero.

Ads

“No sé cómo voy a hacer para seguir sin vos, mi amor. Se me fue la vida. Te voy a amar siempre, toda la vida, mi Roñis”, concluyó la mujer en su mensaje, cerrando con un apodo cariñoso que utilizaba para referirse al exboxeador. La despedida de Noelia Vigliarolo ha resonado con fuerza entre los seguidores de Jorge Roña Castro, quienes han acompañado con mensajes de apoyo este difícil momento, reconociendo la importancia de la figura del deportista tanto en el ring como en su vida privada junto a sus seres queridos.