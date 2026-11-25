Durante la emisión del ciclo, el periodista de 49 años compartió la feliz noticia y reveló que ya transitaron el primer trimestre del embarazo. Además, confirmó que esperan un varón y que la fecha estimada de parto es el 4 de junio de 2027.

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El anuncio tomó por sorpresa a Matías Martin y al resto de sus compañeros de la mesa, con quienes Clemente compartió los detalles de esta nueva etapa de su vida personal.

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