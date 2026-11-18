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Streams Telefe fue el canal de streaming más visto de la semana
De acuerdo a los datos suministrados por la medidora "Endirecto Stream" Streams Telefe encabezó el ranking de audiencia.
Streams Telefe lideró el ranking semanal de audiencia entre los canales de streaming, con 23.544.652 visualizaciones. El dato fue suministrado por la medidora Endirecto Stream.
Con esa cifra, quedó más de seis millones de views por encima del segundo puesto y se ubicó en el primer lugar de la semana.