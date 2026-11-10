La internación comenzó por una infección urinaria que le provocó una inflamación en los riñones y fuertes dolores en la zona lumbar. Durante esos días también se confirmó que tenía COVID-19. Según informó su representante, Juan Curubeto, el cuadro no habría afectado sus pulmones.

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Antes de regresar a su casa, Barbieri completó controles médicos. Ahora seguirá con medicación por vía oral y unos días de reposo para recuperarse antes de volver a la televisión.

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