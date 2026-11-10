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Carmen Barbieri recibió el alta médica
Carmen Barbieri recibió el alta médica este martes, luego de permanecer varios días internada en la Clínica Zabala. La conductora continuará su recuperación en su domicilio y, por recomendación de su entorno, volvería a trabajar el lunes próximo. laubfal
La internación comenzó por una infección urinaria que le provocó una inflamación en los riñones y fuertes dolores en la zona lumbar. Durante esos días también se confirmó que tenía COVID-19. Según informó su representante, Juan Curubeto, el cuadro no habría afectado sus pulmones.
Antes de regresar a su casa, Barbieri completó controles médicos. Ahora seguirá con medicación por vía oral y unos días de reposo para recuperarse antes de volver a la televisión.